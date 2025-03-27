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Babasının Arabasını Kaçıran Çocuk Mahalleyi Savaş Alanına Çevirdi

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 15 yaşındaki bir çocuk babasına ait otomobili izinsiz alarak mahallede hızla ilerledi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden çocuk, park halindeki 4 araca çarptı ve yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Babasının arabasını kaçıran çocuk mahalleyi savaş alanına çevirdi

KOCAELİ - Kocaeli'de babasının arabasını kaçıran çocuk, park halindeki 4 araca çarptı. Mahalle savaş alanına dönerken yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Olay, Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi Yunus Emre Caddesi Körfez Yüzme Havuzu önünde meydana geldi. İddiaya göre, 15 yaşındaki çocuk, babasına ait otomobili izinsiz alarak mahallede tur atmaya başladı. Yunus Emre Caddesi çıkışında hızla ilerleyen araç, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 3 otomobil ve kamyonete çarparak durabildi. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan çocuğu ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Karayolları ekipleri, yola dökülen mazot ve yağı temizleyerek kapanan trafiği tekrardan açtı.

Kaza sebebiyle 5 araçta ciddi hasar gördü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BİNALİ ASLAN - 3.Sayfa
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