Babasını bıçaklayan zanlıya elektronik kelepçe şartıyla ev hapsi

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da babasını bıçakla yaralayan şahıs, çıkarıldığı mahkemece elektronik kelepçe ile ev hapsi uygulanmasına karar verilerek, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. İddiaya göre, babasına ait telefonu kurcaladığı gerekçesiyle İ.K. (35) ile babası A.K. (59) arasında tartışma çıktı. İ.K., elindeki meyve tabağında bulunan bıçağı babasına doğru fırlattı. Bıçak göğsüne saplanan A.K., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Baba A.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis tarafından gözaltına alınan İ.K., babasını bıçaklamadığını, meyve tabağındaki bıçağın babasına saplandığını ileri sürdü.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet ve Kadına Karşı Suçla Mücadele Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen İ.K., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren İ.K., elektronik kelepçe takılarak ev hapsi uygulanıp adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa