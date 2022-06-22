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Babasından miras kalan evi ateşe verdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Babasından miras kalan evi ateşe verdi

Denizli'nin Honaz ilçesinde, babasından annesi ve kardeşleriyle birlikte kendisine miras evi kundakladığı ortaya çıkan şüpheli tutuklandı.

Denizli'nin Honaz ilçesinde, babasından annesi ve kardeşleriyle birlikte kendisine miras evi kundakladığı ortaya çıkan şüpheli tutuklandı.

Honaz ilçesi Haydar Mahallesi'nde geçtiğimiz Pazartesi günü sabah saatlerinde meydana gelen olayda; bir süre önce vefat eden İ.Y.'den eşi ve çocuklarına miras kalan tek katlı müstakil evde yangın çıktı. İkametten bir anda yükselmeye başlayan alevler, kısa sürede binanın tamamını sardı. Çıkan yangından yükselen dumanlar, ilçenin hemen tüm noktalarından görüldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekiplerinin yoğun mücadelesi konucu tek katlı müstakil evde başlayan yangın, bitişikteki diğer binalara ulaşamadan söndürüldü.

Harabeye dönerek kullanılamaz hale gelen evde çıkan yangınla ilgili olarak yapılan araştırmada, evin İ.Y.'nin oğlu H.Y. tarafından kundaklandığı ortaya çıktı. Babasından annesi ve kardeşleriyle birlikte kendisine miras kalan evi ateşe verdiği belirlenen H.Y., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Denizli 3. Sayfa Haberler

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