Babasına kızıp motosikletini ateşe verdi

Aydın'ın Efeler ilçesinde baba ve oğlu arasında çıkan tartışmada babasına kızan şahıs motosikletini ateşe verip yaktı.

Olay, Girne Mahallesi 2155 sokak üzerinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktaki boş arazide baba ve oğlu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Öfkesine hakim olamayan şahıs babasına kızıp motosikletini ateşe verip yaktı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Babasına kızarak motosikletini ateşe veren şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN