Polatlı'da babasına kızan ve pavyona giden M.E içtikten sonra otomobili yaktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında otomobil kullanılmaz hale gelirken, güvenlik güçleri gözaltına aldıkları şahsı ifadesinin ardından serbest bıraktı.

Babasına kızdı, otomobili ateşe verdi

Polatlı'da babasına kızan ve pavyona giden M.E içtikten sonra otomobili yaktı

ANKARA - Polatlı'da babasına kızan ve pavyona giden M.E içtikten sonra otomobili yaktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında otomobil kullanılmaz hale gelirken, güvenlik güçleri gözaltına aldıkları şahsı ifadesinin ardından serbest bıraktı.

Olay, Polatlı'ya bağlı Gülveren Mahallesi'nde bulunan pavyonlarda meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, babasıyla tartışan M.E isimli şahıs pavyonda içtikten sonra dışarıya çıktı. Telefonda babasıyla tartışmaya devam eden M.E, otomobili ateşe verdi. Yangını görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri otomobildeki yangını söndürdü. Araç kullanılmaz hale gelirken, M.E'nin babasına kızıp aracı ateşe verdiği tespit edildi.Güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan M.Eifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Soruşturma sürüyor.