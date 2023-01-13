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Babasına ait 4 günlük otomobili nehre düşürdü

3. Sayfa Haberleri

Babasına ait 4 günlük otomobili nehre düşürdü

Sivas'ta bir genç, 4 gün önce satın alınan babasına ait otomobili nehre düşürdü.

Sivas'ta bir genç, 4 gün önce satın alınan babasına ait otomobili nehre düşürdü.

Edinilen bilgiye göre olay, Sivas şehir merkezi Gültepe Mahallesi Karşıyaka Köprüsü yakınlarında meydana geldi. E.A. (25) isimli genç, kuzenlerini arayıp babasına ait otomobilin Kızılırmak'a düştüğünü belirterek yardım istedi. Kuzenleri olay yerine geldiklerinde henüz 4 gün önce alınan otomobilin ırmağın ortasında olduğunu, E.A.'nın ise olay yerini terk ettiğini gördü. Kurtarma ekiplerinden yardım istenmesiyle aracın ırmaktan çıkartılması için çalışma başlatıldı. E.A.'nın korkarak olay yerini terk ettiği düşünülürken, aracın ne şekilde ırmağa düştüğü anlaşılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karşıyaka Sivas 3. Sayfa Haberler

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