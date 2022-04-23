Babası ve babaannesini dövüp sosyal medyada yayınlayan zanlı tutuklandı

NARLIDERE, İZMİR (İHA) - İzmir'in Narlıdere ilçesinde bir kişi, babası ve babaannesini darbedip, o anları sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntülerden kimliği tespit edilen zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Narlıdere ilçesinde yaşayan bir kişi, yaşlı baba ve babaannesine şiddet uyguladığı, küfür ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Sosyal medyada hızla yayılan ve tepki çeken görüntülerin ardından şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Görüntülerden kimliği tespit edilen Y.G., Narlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, ilçedeki adresinde yakalandı. Gözaltına alınan Y.G.'nin psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü.

Tutuklandı

Öte yanda,n gözaltına alınan Y.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sağlık durumları iyi

Birlikte yaşadıkları Y.G. tarafından darbedildikten sonra videoya alınan şüphelinin babası ve babaannesiin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa