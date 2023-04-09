Babanın öldüğü motosiklet kazasında oğlu da hayata tutunamadı

Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı motosiklette babasının öldüğü kazada ağır yaralanan 17 yaşındaki oğlu da tedavi gördüğü hastanede hayata sadece 3 gün tutunabildi.

Kaza, geçtiğimiz 3 Nisan'da Bolvadin- Çay Karayolu üzeri Belediye Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.A. idaresindeki 03 RC 242 plakalı araç yan yoldan kavşağa çıkan M.K.'nın (17) kullandığı plakasız motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosikletteki M.K., ile babası K.K., metrelerce havaya fırlayıp ardından yola düştü. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırılan baba ve oğuldan, baba K.K., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaldırıldığı hastanede tedavi gören 17 yaşındaki M.K. da hayata sadece 3 gün tutunabildi. Müdahaleye rağmen kurtarılamayan M.K., yaşamını yitirirken, baba oğlu Bolvadin'e bağlı Kurucuova köyünde yan yana toprağa verildi.

Çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan kaza anı ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde otomobilin motosiklete çarpıp üzerindeki baba ve oğlunu metrelerce yükseğe fırlattığı görülüyor. - AFYONKARAHİSAR