Babanın Oğluna Hırsızlık Yaptırdığı Anlar Kamerada

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir babanın küçük yaştaki oğluna hırsızlık yaptırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 29 Ağustos'ta Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir baba, oğluyla birlikte şarküteri dükkanının önünde bulunan muslukta elini ve yüzünü yıkadı. İş yeri sahibi içeri girdiği sırada baba, oğluna dışarıda bulunan mangal kömürünü alıp uzaklaşmasını söyledi. Küçük çocuğun poşeti alıp gitmesi güvenlik kamerasına yansıdı. - MARDİN