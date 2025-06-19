Babanın Kızına Uyguladığı Şiddet: 'Elektrik Panosuna Elini Sokmaması İçin Tekme Attım'

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Eyüpsultan'da 3 yaşındaki kızı M.T.'yi merdivenden tekmeleyerek düşürdüğü ortaya çıkan baba Turgay T.'nin emniyetteki ifadesinde, kızını elektrik panosuna elini sokmaması için uyardığını belirtti. Olay sonrası 50 suç kaydı olduğu öğrenilen baba gözaltına alındı.

Merdivende 3 yaşındaki kızını tekmeleyip düşüren babanın ilk ifadesi ortaya çıktı: "Elektrik panosuna elini sokmaya çalıştığı için tekme attım"

Babanın 50 suç kaydının olduğu ortaya çıktı

İSTANBUL - Eyüpsultan'da 3 yaşındaki kızını merdivende tekmeleyip düşmesine neden olan baba Turgay T.'nin emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı. 50 suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli ifadesinde, kızını elektrik panosuna elini sokmaması için uyardığını ancak elini sokmaya çalışmaya devam etmesi üzerine tekme attığını söyledi.

Eyüpsultan'da 3 Haziran 2025'de Turgay T. isimli şahıs, apartmanın önünde bulunan merdivenlerde 3 yaşındaki kızı M.T.'nin bel kısmına tekme atmış, küçük çocuk atılan tekme sonucu merdivenlerden yuvarlanarak düşmüş ve yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Olaya ilişkin bir vatandaş ihbarda bulunmuş, ihbarda "Çocuğa şiddet 183'ü de aradık, daha önce bir şey yapılmadı, bunlar sürekli çocuklarına şiddet uyguluyor, kamera kayıtlarında çocuğa tekme vurup merdivenlerden aşağı yuvarladıkları görünüyor" şeklinde ifadeler kullanılmıştı.

Konuya yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, baba Turgay T. 'kasten yaralama' suçundan yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Öte yandan Turgay T.'nin emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı. 50 suç kaydının bulunduğu öğrenilen Turgay T., kızını elektrik panosuna elini sokmaması için uyardığını ancak elini sokmaya çalışmaya devam etmesi üzerine tekme attığını söylediği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMA DEMİR - 3.Sayfa
Tüm birikimi yandı, Merkez Bankası'ndan gelen haberle büyük mutluluk yaşadı

Tüm birikimi yandı, Merkez Bankası'ndan gelen haber sevindirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Caner Erkin'e büyük şok

Caner Erkin'e büyük şok
Hiç umulmadık ülkeden İran'a sürpriz destek: Yardım gönderebiliriz

Hiç umulmadık ülkeden İran'a sürpriz destek: Yardım gönderebiliriz
Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti

Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti
Süper Lig'in eski devinde yolsuzluk depremi

Süper Lig'in eski devinde yolsuzluk depremi
Marmaris'ten mide bulandıran görüntüler

Ardı arkası kesilmiyor! Turizm cennetinde skandal görüntüler
Görüşmeler başladı! Alexander Sörloth Süper Lig devine hayırlı olsun

Görüşmeler başladı bile! Sörloth Süper Lig devine hayırlı olsun
Liverpool'un genç yeteneği tatil için Bodrum'u seçti! Ödediği hesap çok konuşuldu

Ünlü futbolcunun Bodrum'da ödediği hesap dudak uçuklattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.