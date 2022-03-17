Babalarını öldüren şahsın babasını öldüren 2 kardeş tutuklandı - Haberler

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Babalarını öldüren şahsın babasını öldüren 2 kardeş tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Babalarını öldüren şahsın babasını öldüren 2 kardeş tutuklandı

Ankara'nın Sincan ilçesinde babalarının katili olduğunu ileri sürdükleri şahsın babasını silahla vurarak öldüren 2 kardeş tutuklandı.

SİNCAN, ANKARA (İHA) - Ankara'nın Sincan ilçesinde babalarının katili olduğunu ileri sürdükleri şahsın babasını silahla vurarak öldüren 2 kardeş tutuklandı.

Sincan'ın Akşemsettin Mahallesi'nde 2 gün önce meydana gelen olayda Ramazan S. ve Rıza Can S., sokakta yürüyen Mehmet Ali D.'ye araçtan ateş etmişti. Ağır yaralanan Mehmet Ali D., kaldırıldığı Sincan Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Ramazan S. ve Rıza Can S. adlı kardeşler, emniyetteki işlemlerinin ardından Batı Adliyesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, geçen yıl Aksaray'da aralarında babalarının da bulunduğu 4 kişinin öldürüldüğünü, olayın faillerinden birinin de Mehmet Ali D.'nin oğlu olduğunu söylediler. Mehmet Ali D.'nin ailesiyle birlikte Ankara'ya yerleştiğini öğrendiklerini belirten iki kardeş, maktulün yaşadığı adresi bulduklarını ve araçla takip edip vurduklarını itiraf etti. 2 zanlı, ifadelerinin ardından 'tasarlayarak kan gütme saikiyle adam öldürme' suçundan tutuklandı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Devlet Hastanesi, Rıza Can, Ankara, Sincan, 3. Sayfa, Haberler

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