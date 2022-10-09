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Babaları tarafından katledilen ailenin kimlikleri belirlendi

3. Sayfa Haberleri

Babaları tarafından katledilen ailenin kimlikleri belirlendi

Ankara'nın Altındağ ilçesinde babaları tarafından katledilen ailenin kimlikleri belirlendi.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde babaları tarafından katledilen ailenin kimlikleri belirlendi. Eşi Zuhal U.(42) ile çocukları Tuğçe U.(12) ve Yusuf U.(9) bıçaklayarak öldürdükten sonra baba Mehmet U.'nun (47) da kendisini asarak intihar ettiği belirlendi.

Olay, dün gece saatlerinde Ankara'nın Altındağ ilçesi Çamlık Mahallesinde bulunan bir binada meydana geldi. İddialara göre, baba Mehmet U.(47), eşi Zuhal U.(42) ve çocukları Tuğçe U.(12), Yusuf U.(9) bulunduğu apartmana gelerek kapıyı kırarak eve girerek tartışmaya başladı. Sesleri duyan komşular polis ekiplerine ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Mehmet U.'nun önce eşini ardından çocukları Tuğçe U.(12), Yusuf U.(9)'u bıçaklayarak öldürdüğünü sonrasında kendisini asarak intihar ettiğini belirledi. Mehmet U.'nun eşiyle boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararının bulunduğu öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Altındağ Ankara 3. Sayfa Haberler

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