Babaeski'de Yangın Güvenliği Eğitimi Verildi

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Babaeski İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi Müdürlüğü personeline yangın konusunda önemli bir eğitim verdi. Eğitimde, yangın türleri, yangına ilk müdahale, yangında tahliye ve YSC (Yangın Söndürme Cihazı) kullanımı gibi hayati bilgiler aktarıldı.

Eğitim, teorik bilgilerin yanı sıra pratik uygulamaları da içerdi. Personel, yangın söndürme tekniklerini ve acil durum prosedürlerini uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu. Tatbikat sırasında, yangın söndürme cihazlarının nasıl kullanıldığı ve yangın anında doğru davranışların neler olduğu detaylı bir şekilde gösterildi.

İtfaiye Müdürlüğü, bu tür eğitimlerle kamu kurum ve kuruluşlarının yangın güvenliği bilincini artırmayı hedefliyor. Eğitimler sayesinde, yangın anında can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi amaçlanıyor. - KIRKLARELİ