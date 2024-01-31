Babaeski'de Trafik Kazası: İkinci Kez Aynı Yerde Kaza
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, tarihi Babaeski Köprüsü girişinde meydana gelen trafik kazasında binek bir otomobil devrildi. Son 3 gün içerisinde aynı yerde ikinci kez kaza yaşanması dikkat çekti. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yoldan çıkan binek bir otomobil devrilmesi sonucu trafik kazası meydana geldi. Son 3 gün içerisinde 2'nci kez aynı yerde kaza olması dikkat çekti.
Kaza, tarihi Babaeski Köprüsü girişinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 34 EJH 321 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü yanına devrildi. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonucunda ölen ya da yaralanan olmadı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ