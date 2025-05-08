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Babaeski'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Babaeski'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü S.G. yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, E87 karayolu Babaeski Devlet Hastanesi mevkiinde 39 BA 123 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaza yaptı. Olayda, araç sürücüsü S.G. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık, ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Babaeski Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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