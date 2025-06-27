Babaeski'de Tarım Arazilerini Vuran Yangın Kontrol Altına Alındı

Babaeski'de Tarım Arazilerini Vuran Yangın Kontrol Altına Alındı
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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, anızda başlayan yangın, ekili tarım arazilerine sıçrayarak yaklaşık 100 dekar alanın zarar görmesine yol açtı. Olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi, vatandaşlar da desteğe koştu.

Kırklareli'ne bağlı Babaeski ilçesinde anızda başlayan yangın, ekili tarım arazilerine sıçradı. Hasadı yapılmamış arazilerinde de etkilendiği yangında, yaklaşık 100 dekar alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Babaeski ilçesine bağlı Sinanlı köyü mevkiinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle hasat edilmiş buğday tarlasında çıkan yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki buğday ekili alanlara yayıldı.

Yangını fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerine bölgedeki çiftçiler de traktör, kepçe ve su tankerleriyle destek verdi. Yoğun çabalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında, bir kısmı anız olmak üzere hasadı henüz yapılmamış ve hasat sonrası saman balyalarının hazırlandığı 100 dekar alan zarar gördü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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