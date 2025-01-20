Babaeski'de Risk Altındaki Çocuklar İçin Saha Taraması Yapıldı
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü koordinesinde risk altındaki çocuklar için saha taraması gerçekleştirildi. Ekipler, sokakta bulunan çocukları belirleyerek yardım etmeyi amaçlıyor.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde risk altındaki çocuklar için saha taraması yapılıyor.
Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü koordinesinde Babaeski Polis Merkezi Amirliği ve zabıta personeli refakatinde sokakta risk altında bulunan çocuklara yönelik alan taraması gerçekleştirildi. Ekipler tarafından gerçekleştirilen saha taraması ile sokakta risk altındaki çocukların belirlenmesinin ve yardım edilmesinin hedeflendiği bildirildi. - KIRKLARELİ