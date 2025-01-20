Üye Girişi
Haberler
Resmen göreve başlayan Donald Trump: Acil durum ilan edeceğim

Donald Trump görevine bu sözlerle başladı: Acil durum ilan edeceğim
ABD'de ikinci Trump dönemi başladı: Trump yemin ederek başkanlık koltuğuna oturdu

ABD'de ikinci Donald Trump dönemi resmen başladı
Göreve başlayan Trump, atacağı adımları tek tek sıraladı

Tek tek sıraladı! İşte göreve başlayan Trump'ın atacağı ilk adımlar
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alındı

Zafer Partisi Genel Başkanı gözaltına alındı

Babaeski'de Risk Altındaki Çocuklar İçin Saha Taraması Yapıldı

Babaeski'de Risk Altındaki Çocuklar İçin Saha Taraması Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü koordinesinde risk altındaki çocuklar için saha taraması gerçekleştirildi. Ekipler, sokakta bulunan çocukları belirleyerek yardım etmeyi amaçlıyor.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde risk altındaki çocuklar için saha taraması yapılıyor.

Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü koordinesinde Babaeski Polis Merkezi Amirliği ve zabıta personeli refakatinde sokakta risk altında bulunan çocuklara yönelik alan taraması gerçekleştirildi. Ekipler tarafından gerçekleştirilen saha taraması ile sokakta risk altındaki çocukların belirlenmesinin ve yardım edilmesinin hedeflendiği bildirildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Türkiye'ye karşı uzun menzilli füze satın aldılar
img

Ancelotti'den şok karar!
img

Türkiye'nin milyarlarca dolarlık hakkını gasp edecekler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk dönemdeki dostluğun devamı önemli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Trump mesajı
Biden'ın son icraatı belli oldu: Aile üyeleri hakkında af çıkardı

Biden'ın son icraatı belli oldu! Aile üyeleri hakkında af çıkardı
EYT'yi kaçıranlar için kademeli emeklilik geliyor! İşte sistem hakkında merak edilenler

EYT'yi kaçıranlara kademeli emeklilik geliyor! Yaş aralığı da belli
Okuldaki tepki çeken görüntüler sonrası 10 eğitimci görevden uzaklaştırıldı

Okuldaki skandal görüntülerin cezası kesildi
Futbolseverlere müjde! TRT dev maçı şifresiz yayınlayacak

TRT dev maçı şifresiz yayınlayacak
Türkiye'nin milyarlarca dolarlık hakkını gasp edecekler

Türkiye'nin milyarlarca dolarlık hakkını gasp edecekler

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.