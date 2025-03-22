Türk sinemasının efsane yıldızı Filiz Akın hayatını kaybetti

Türk sinemasının efsane yıldızı Filiz Akın hayatını kaybetti
İmamoğlu'nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı

İmamoğlu'nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı
Murat Ongun'un emniyet ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu

Murat Ongun'un ifadesi ortaya çıktı! Dilek İmamoğlu da dosyaya girdi
Başsavcılıktan Özgür Özel'in Serdar Haydanlı iddiasına yalanlama

Başsavcılıktan Özel'in Serdar Haydanlı iddiasına jet yalanlama

Babaeski'de Çocuklar Güvende Programı ile Sokak Taraması

Babaeski'de Çocuklar Güvende Programı ile Sokak Taraması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, sokakta çalıştırılan ve dilendirilen çocukları korumak amacıyla 'Çocuklar Güvende Programı' kapsamında sokak taraması yapıldı. Ekipler, çocukların karşılaştığı riskleri belirleyip ihtiyaçlarına göre sosyal hizmetlere yönlendirmeyi hedefliyor.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde 'Çocuklar Güvende Programı' çerçevesinde, Babaeski Polis Merkezi Amirliği, Babaeski Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve zabıta ekipleri tarafından sokakta çalıştırılan ve dilendirilen çocuklara yönelik sokak taraması gerçekleştirildi.

Ekipler, kentin farklı noktalarında yürüttükleri bu çalışmalarla, çocukların karşı karşıya kaldığı riskleri belirlemeyi, ihtiyaçlarını tespit etmeyi ve uygun sosyal hizmetlere yönlendirmeyi hedefliyor. Özellikle eğitim çağındaki çocukların sokakta çalıştırılmasının önlenmesi ve ailelerin bilinçlendirilmesi amacıyla hem saha taramaları hem de bilgilendirme faaliyetleri yürütülüyor.

Düzenli olarak gerçekleştirilen bu çalışmalar, çocukların sosyal hayata kazandırılmasını ve daha güvenli bir çevrede büyümelerini sağlamayı amaçlıyor. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title