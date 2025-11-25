Babaeski'de Çiftçilere B-Reçete Uygulaması Tanıtıldı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince, B-reçete uygulaması hakkında çiftçiye yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Reçeteli tarım ilacı satışı bu sene Mersin, Samsun, Ankara ve Kırklareli illerinde, tüm Türkiye'de ise 2026'dan itibaren uygulamaya başlıyor.

Babaeski Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü teknik personelleri, bitki reçetesi (B-reçete) sistemi ile zirai ilaç kullanımında başlayan yeni dönemle ilgili üreticilere şu bilgileri verdi:

"Bu uygulama ile bitki koruma ürünlerinin çiftçi dışındaki kişilere satışının engellenmesi, izlenebilirliğinin sağlanması, üreticinin ekim alanı ve ürününe göre ihtiyacı kadar zirai ilaç kullanılması, bu sistemin hem tarım ürünlerindeki pestisit kalıntılarının azaltılmasına hem de çiftçinin ilaç masraflarının optimize edilmesine katkı sağlaması hedefleniyor. Çiftçimiz zirai ilaçları ancak bir uzmanın yazdığı reçeteyle, ihtiyaç duyulan miktarda alması sağlanarak zirai ilaçların gelişi güzel kullanımının önüne geçilecek. Çiftçi tıpkı eczanelerde olduğu gibi sadece ihtiyaç duydukları miktarda ve doğru pestisiti alabilecekler. Bu uygulama ile üreticimiz, ne kadar alanda, hangi bitkiye, ne kadar zirai ilaç uygulayacak, bunun önceden reçetesini yazacağız. Üreticimiz bayiye gidip bu reçeteye göre ilacı alacak. Eğer tarlanın ihtiyacı 10 birimse; 15 birimlik ilaç almanın önüne geçilmiş olacak."

Bilgilendirme toplantısı, katılımcıların sorularının cevaplandırılmasıyla son buldu. - KIRKLARELİ