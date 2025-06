Baba ve Oğulunu Öldüren Zanlı İçin İki Kez Tasarlayarak Kasten Öldürme İddiası

Baba oğulu öldüren katil zanlısı için 2 kez tasarlayarak kasten öldürmeden yargılama talebi

Alacak verecek meselesi yüzünden işlenen cinayet güvenlik kamerasında

BURDUR - Burdur' da aralarında alacak verecek meselesi olan baba ve oğlunu vurarak öldüren, arabasıyla kaçarken yakalanıp tutuklanan Metin K.'nın yargılandığı davanın ikinci duruşmasında sanık hakkında 2 kez tasarlayarak kastan öldürme suçundan cezalandırılması ve haksız tahrik hükümlerinin uygulanmaması istendi. Cinayet anları güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

Burdur'un Gölhisar ilçesi Konak Mahallesi'nde 3 Eylül tarihinde Ramazan Tin ve oğlu Muharrem Tin (32), aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Metin K. tarafından iş yerlerinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Ramazan Tin olay yerinde, oğlu Muharrem Tin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İşlediği cinayetin ardından Korkuteli'ne geri kaçmak isterken Tefenni ilçesinde yakalanarak gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından kasten adam öldürme suçundan Gölhisar Adliyesi'ne sevk edilen zanlı Metin K. (42), çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan silahlı saldırıda hayatını kaybeden baba ile oğul memleketleri Denizli'nin Serinhisar ilçesine bağlı Ayaz Mahallesi'nde gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Cinayet anı çevredeki bir evin güvenlik kamerasına an be an yansırken görüntülerde elindeki av tüfeği ile gelen Metin K.'nın araçlarının arkasında konuşan Muharrem Tin ve Ramazan Tin'e ateş ederek bölgeden koşarak uzaklaştığı görüldü.

30 bin TL alacağımı almak için gitmiştim

Savcılıktaki ifadesinde cinayeti araba takası sonrası kalan 30 bin TL borç için işlediğini söyleyen Metin K., "Olaydan yaklaşık 6 ay önce eşimin üzerine kayıtlı otomobili satmak için Ramazan Tin ve oğlu Muharrem Tin ile 215 bin liraya anlaştık. İlk başta 160 bin TL ödediler. Kalan 45 bin TL'yi istediğimde bahaneyle ödemeyi geciktirdiler. Zor durumda olduğumu söyleyip, çocuklarımın kuru ekmek yediği fotoğrafı attım. Bunun üzerine 5 bin TL gönderdiler. 10 gün sonra başka ödeme yapılmayınca 'Benim tanıdığım bazı kişiler var. Bunlar sokak çocuklarına sigara aldırarak aracına molotof atar, dükkanını yaktırırlar' şeklinde mesaj attım. Bunun üzerine 5 bin TL daha gönderdiler. Olaydan 15 gün önce Ramazan'a 'Ağabey her şeyden vazgeçtim, zaten kendimi öldüreceğim, neden yalnız gideyim' şeklinde mesaj attım. Bunun üzerine 5 bin TL daha gönderip kalanını ağustos ayında ödeyeceğini söyledi. Ramazan Tin, '30 bin lirayı ağustos ayının sonuna kadar ödemezsem dükkanda vereyim paranı' dedi ama 2 Eylül'e kadar ödemedi. 3 Eylül'de çocuklarımın okul üniforması parasını ayarlayamadığım için eşimle sözlü tartışma yaşadım ve eşime 'Bugün parayı ayarlamaya çalışacağım' dedim. Babamdan borç para istedim, ama o da 'Param yok' dedi. Bunun üzerine yaşadığım maddi sıkıntı sonrası alacağımı istemek için Ramazan Tin'in iş yerine gittim. "İş yerinin yakınında aracımı park edip tenhalaşmasını bekledim. İş yeri tenhalaştığında arabadan tüfeği alarak indim. Tüfeği alma sebebim Ramazan ve oğlunu öldürmek değildi. Havaya ateş edip onları korkutabileceğimi düşündüm. İş yerine doğru yürüdüğüm sırada Ramazan ve oğluyla karşı karşıya geldim. Ramazan sağına dönerek elini beline doğru götürdü. Bunu görünce bana zarar verebileceğini düşündüm. Ramazan'ın kafasını hedef alarak ateş ettim. Amacım öldürmek değildi. Kafasının yanından mermilerin geçip o korkuyu yaşamasını istedim ancak mermi Ramazan'ın kafasına isabet etti. O an şoktaydım. Aracın diğer tarafına yönelip Muharrem'e ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Daha sonra arabama binip Korkuteli'ne doğru yola çıktım. Ailem ile helalleşip polise teslim olacaktım" dedi. Baba ve oğlu öldüren sanık Metin K. hakkında Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık hakkında kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bugün Burdur 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2. duruşmasında Sanık Metin K., maktul Ramazan Tin eşi müşteki Ayten Tin, kızları Duygu Tin ve maktul Muharrem Tin eşi Ülker Konar Tin ile taraf avukatları ve yakınları hazır bulundu.

Duruşmada iddia makamı verdiği mütalaada sanık Metin K.'nın 2 kez tasarlayarak kasten öldürme suçundan yargılanmasını ve haksız tahrik hükümlerinin uygulanmamasını istedi.Müştekiler Ayten Tin, Duygu Tin ve Ülker Konar Tin'in avukatı ise tanıkların dinlenmesi talebinde bulundu.Sanık Metin K. duruşmadaki savunmasında bu aşamada diyeceği bir şeyin olmadığını belirtirken sanık avukatı mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre talep etti.

Mahkeme heyeti sanık Metin K.'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek tanıkların dinlenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi