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Baba ve Oğulun Son Yolculuğu

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Burdur'un Gölhisar ilçesinde husumetlisi tarafından kurşun yağmuruna tutulan baba ve oğul, Denizli'de toprağa verildi. Eşi ve evladını kaybeden acılı annenin feryatları yürekleri dağladı.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde husumetlisi tarafından kurşun yağmuruna tutularak hayatlarını kaybeden baba ve oğlu memleketleri Denizli'de son yolculuklarına uğurlandı. Eşi ve evladını kaybeden acılı annenin feryatları yürekleri dağladı.

Dün akşam 19.00 sıralarında Burdur'un Gölhisar ilçesi Konak Mahallesi'nde meydana gelen olayda Ramazan Tin (53) ve oğlu Muharrem Tin (32) ile alacak verecek meselesi yüzünden husumetli olan Metin K. (42), 07 BST 882 plakalı otomobiliyle Muharrem Tin'in Gölhisar'daki iş yerinin önüne geldi. Burada iş yeri önünde bekleyen baba oğulun yanına elinde pompalı tüfek ile yürüyerek gelen Metin K., baba ve oğlunu vurarak olay yerinden aracı ile birlikte kaçtı. Ramazan Tin olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu Muharrem kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobiliyle olay yerinden kaçan M.K. ise Tefenni ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına aldı. Pompalı tüfekten çıkan kurşunların hedefi olan baba ve oğlunun cansız bedenleri otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Bugün öğlen saatlerinde saldırıda hayatını kaybeden Ramazan Tin'in kızı ve yakınları tarafından teslim alınan baba ve oğlunun cenazeleri, toprağa verilmek üzere Denizli'nin Serinhisar ilçesine bağlı Ayaz Mahallesi'ne getirildi. Baba ve oğlunun cenazeleri mahalle meydanında kılınan cenaze namazlarının ardından mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi. Cenazede ölen Ramazan Tin'in eşi Ayfer Tin'in feryatları yürekleri dağladı. Eşi ve evladını kaybeden Ayfer Tin'i yakınları güçlükle sakinleştirdiği görüldü. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cinayet 3-sayfa denizli Güncel Yaşam

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