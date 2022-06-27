Baba ve oğullarının bisikletini çalan şüpheli yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Baba ve oğullarının bisikletini çalan şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Baba ve oğullarının bisikletini çalan şüpheli yakalandı

Konya'da baba ve 2 oğlunun bisikletlerini çalan hırsız, polis ekipleri tarafından çalıntı 5 adet bisikletle birlikte yakalandı.

Konya'da baba ve 2 oğlunun bisikletlerini çalan hırsız, polis ekipleri tarafından çalıntı 5 adet bisikletle birlikte yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, merkez Meram ilçesi Aymanas Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baba ve ilkokula giden 2 çocuğunun bisikletlerinin çalınması ihbarı üzerine olay yerine Konya Emniyet Müdürlüğü Meram Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Şüphelilerin eşkali üzerine çevrede çalışma başlatan polis ekipleri, yapılan güvenlik kameraları incelemelerinde olay sonrası bir minibüsün geçtiğini fark edildi. Aracın çok sayıda hırsızlık olayına karışan Yılmaz A.'ya ait olduğunu belirleyen polis ekipleri, şüphelinin adresine baskın yaptı. Yapılan aramada, evin bodrumunda 5 adet bisiklet bulundu. Bulunan bisikletler sahiplerine teslim edilirken, gözaltına alınan Yılmaz A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title