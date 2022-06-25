Baba ve oğlu simit satan yaşlı adama meydan dayağı attı... Genç kadının yaşlı adamı kurtarma çabası dikkat çekti - Haberler

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Baba ve oğlu simit satan yaşlı adama meydan dayağı attı... Genç kadının yaşlı adamı kurtarma çabası dikkat çekti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Baba ve oğlu simit satan yaşlı adama meydan dayağı attı.

Baba ve oğlu simit satan yaşlı adama meydan dayağı attı... Genç kadının yaşlı adamı kurtarma çabası dikkat çekti

ADANA - Adana'da simit satan yaşlı adama baba ve oğlu meydan dayağı attı. Kavgayı çok sayıda erkek film izler gibi izlerken bir kadının ayırmaya çalışması dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Küçüksaat civarında dün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, simit satan yaşlı adam, iş yerinin önüne çöp attı. Bunun üzerine ise iş yeri sahibi baba ve oğlu yaşlı adama meydan dayağı attı.

Dakikalarca yaşlı adam darp edilirken kavgayı çok sayıda erkek film izler gibi izlerken bir kadının kavgayı ayırıp yaşlı adamı kurtarmaya çalışması dikkat çekti.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adana Baba 3. Sayfa Haberler

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