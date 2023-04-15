Baba ve 15 yaşındaki oğlu silahlı saldırıda öldürüldü

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan baba ve 15 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi 747 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, mahallede silahlı kavga çıktığı ihbarı üzerine polis ihbar adresine gitti. Polis olay yerine geldiğinde 15 yaşındaki Salih Kılıç'ın hayatını kaybettiğini 44 yaşındaki babası Abdurrahman Kılıç'ın ise yaralı olduğunu belirledi. Yaralı baba Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba ve oğlunun cenazeleri otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Polis otomobil ile gelip saldırıyı gerçekleştiren zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. - ADANA