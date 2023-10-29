Baba, tabancayı düşürünce oğlunu yaraladı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tabancayla havaya ateş ettikten sonra tetiği yere doğru düşüren baba oğlunu yaraladı.

Yeniköy Mahallesi'nde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında Y.B. (57), tabancayla havaya ateş etti. Daha sonra son mermiyi düşürmek için silahını aşağıya doğru indiren Y.B. yere doğru indirdiği tabancanın tetiğini düşürünce tabanca patladı.

Tabancadan çıkan mermi yerden sekerek Y.B'nin bankta oturan oğlu F.B'nin (21) boynuna isabet etti.

Yaralanan F.B, çevredeki vatandaşların yardımıyla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. F.B'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Y.B. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.