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Rize'de Baba-Oğul Tartışması Ölümle Sonuçlandı

Rize'de Baba-Oğul Tartışması Ölümle Sonuçlandı

3. Sayfa Haberleri

Rize'nin merkeze bağlı Kaplıca mahallesinde, Ali Resul Laçin ile oğlu M.A.L. arasında çıkan tartışma sonucu boğuşma yaşandı ve babaya ait silahın ateşlenmesi sonucu Ali Resul Laçin hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan 14 yaşındaki M.A.L. ise polis ekiplerince tutuklandı.

Rize'de 14 yaşındaki genç boğuşma esnasında silahın ateş alması sonucu babasının ölümüne neden oldu.

Olay merkeze bağlı Kaplıca mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ali Resul Laçin isimli şahıs ile oğlu M.A.L. arasında henüz bilinmeyen nedenden ötürü tartışma çıktı. Tartışmanın şiddeti giderek artınca baba oğul boğuşmaya başladı. Boğuşma sırasında babaya ait silahın ateşlenmesi sonucu baba kanlar içinde yerde kaldı. Olayın ardından olay yerine çağırılan sağlık ekipleri ağır yaralanan babayı ambulans ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralanan Ali Resul Laçin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 14 yaşındaki M.A.L. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Rize 3. Sayfa Haberler

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