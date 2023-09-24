Baba, oğlunu kazara vurduktan sonra intihar etti

ANKARA'nın Ayaş ilçesinde, ava götürdüğü 10 yaşındaki oğlu Emir Dağlıoğlu'nu iddiaya göre, tüfeğini kontrol ettiği sırada kazara vurarak ölümüne neden olan Göksel Dağlıoğlu'nun olaydan önce ayrıldığı eşine mesaj attığı ortaya çıktı. Emir Dağlıoğlu'nun dayısı Ferhat Yurt, "Önceki gün eşine mesaj göndermiş, 'Kendimi ve çocuğumu öldüreceğim' diye. Ama ben bir insanın bilerek çocuğunu öldüreceğini düşünmüyorum" dedi.

Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşayan ve bir süre önce eşinden boşanan oto aksesuarcı Göksel Dağlıoğlu, dün sabah saatlerinde birlikte yaşadığı oğlu Emir Dağlıoğlu ile Ayaş ilçesine bağlı Evci köyüne gitti. Baba Dağlıoğlu, iddiaya göre, tüfeğini kontrol ettiği sırada kazara, yanında bulunan oğlunu vurdu. Oğlunun ölümüne neden olan baba, aynı silahla kendine ateş ederek yaşamına son verdi. Baba ve oğlunun cenazesi otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Baba Dağlıoğlu'nun cenezesi, Sincan Malıköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Oğlu Emir Dağlıoğlu için de Sincan Cimşit Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törende anne Tuğba Temur, güçlükle ayakta durdu. Anne Temur, "Oğlum" diye ağlarken, yakınları da sinir krizi geçirdi.

'ANNE İLE BABANIN ARASI İYİ DEĞİLDİ'

Emir Dağlıoğlu'nun dayısı Ferhat Yurt, Göksel Dağlıoğlu'nun av tutkunu olduğunu ve dün de oğluyla birlikte ava gittiğini belirterek. "Sabahında da bize haber geldi. Çocuğun yanlışlıkla vurulduğu yönünde. Sonra da intihar etmiş. Ancak önceki gün eşine mesaj göndermiş, 'Kendimi ve çocuğumu öldüreceğim' diye. Anne ile babanın arası iyi değildi, sıkıntılar vardı. Vefat eden çocuğa babası bakıyordu. Diğer çocuk da annesin de kalmıştı. Her ihtimali düşünmek lazım ama ben bir insanın bilerek çocuğunu öldüreceğini düşünmüyorum. Anne ile baba arasındaki problemlerden bize çok bahsetmiyorlardı. Bilerek mi oldu bu olay, yoksa yanlışlıkla mı biz de bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Olayın cinayet mi kaza mı olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.