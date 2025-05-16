Baba, Oğlunu Azmettirdi: Korkunç Olayda 16 Yaşındaki Çocuk Ablasını Kaçıran Genci Öldürdü

Baba, Oğlunu Azmettirdi: Korkunç Olayda 16 Yaşındaki Çocuk Ablasını Kaçıran Genci Öldürdü
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Samsun'da, 16 yaşındaki M.T., ablasını kaçıran amcasının oğlunu öldürmek için babasının azmettirmesiyle cinayet işledi. Olayın detayları polis soruşturmasıyla gün yüzüne çıktı.

Baba kollarını tutup 16 yaşındaki oğluna öldürtmüş

Ablasını kaçıran genci öldüren çocuk ile babası adliyeye sevk edildi

Babanın kollarından tutup oğluna "Vur lan vur" dediği ortaya çıktı

SAMSUN - Samsun'da ablasını evlenmek için kaçıran amcasının oğlunu tabancayla vurarak öldüren 16 yaşındaki çocuk ile olayı azmettirdiği iddia edilen babası adliyeye sevk edildi. Babanın kollarını tuttuğu kızını kaçıran yeğenini 16 yaşındaki oğluna "Vur lan vur" diyerek tabancayla vurdurttuğu ortaya çıktı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Talimhane Caddesi üzerinde bulunan ikinci el mobilya satışı yapan bir iş yerinde dün meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki M.T.'nin ablasını evlenmek için kaçıran amcasının oğlu Okan Doğan Torun ile konuşmak için buluştu. M.T., tabanca ile Okan Doğan Torun'u göğsünden vurarak ağır yaraladı.

Okan Doğan Torun, yaralı halde kaçarak bir kitapçıya sığındı. Bu sırada elinde tabanca ile cadde boyunca Torun'u kovalayan M.T., yeniden ateş açtı. Kurşunlardan biri, iş yeri önünde oturan D.A.'nın beline isabet ederek yaralanmasına yol açtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırdı. Okan Doğan Torun yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olaydan kısa süre sonra Güven Timleri tarafından yakalanan M.T. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İddiaya göre, olay sırasında kızını kaçıran yeğeni Gökhan Doğan Torun'un kollarını tutan baba H.İ.T.'nin "Vur lan vur" diyerek oğlu M.T.'ye silahla ateş açtırıp vurdurduğu ortaya çıktı. Olayı azmettirdiği iddia edilen M.T.'nin babası H.İ.T.de Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan M.T. ile babası H.İ.T., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
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