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Baba, Bıçak Çeken Oğlunu Silahla Vurdu

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Tekirdağ Çorlu'da bir baba, kendisine bıçak çekip saldırdığı öne sürülen oğlunu silahla vurdu. Olay sonrası yaralı oğul hastaneye kaldırılırken, baba gözaltına alındı.

Bıçak çeken oğlunu silahla vurdu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da bir baba, kendisine bıçak çekip saldırdığı iddia edilen oğlunu silahla vurdu.

Olay, Nusratiye Mahallesi Atilla Caddesi üzerinde meydana geldi. Baba A.O. ile oğlu Y.O. arasında ikamet içinde aile içi tartışma yaşandı. İddiaya göre, baba A.O, kendisine bıçak çekip, saldırmaya kalkıştığını öne sürdüğü oğluna silahla ateş açtı.

Kasık bölgesinden yaralanan Y.O. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kısa sürede olay yerine gelen Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, baba A.O'yu olayı gerçekleştirdiği tabancayla birlikte gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Baba, Bıçak Çeken Oğlunu Silahla Vurdu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR - 3.Sayfa
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