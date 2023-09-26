Baba, Bebeğini Taciz Eden Kişiyi Dövdü

Adana'da bir baba, alışveriş yapmak için gittiği bakkal dükkanında 14 aylık bebeğini taciz ettiğini öne sürdüğü kişiyi dövdü. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

ADANA'da alışveriş için bakkal dükkanına giden baba, 14 aylık bebeğini taciz ettiğini öne sürdüğü kişiyi dövdü. Çevredekiler araya girerken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün öğle saatlerinde Yüreğir ilçesindeki bir bakkal dükkanında meydana geldi. Bir kişi 14 aylık bebeğiyle alışveriş yapmak için bakkal dükkanına girdi. Bu sırada dükkana gelen yaşlı adam, bebeğin vücuduna dokundu. Bu duruma tepki gösteren baba, bebeğini taciz ettiğini öne sürerek adama tokat attı. Dükkan sahibi araya girip, adamı dışarı çıkardı. Baba, dükkandan aldığı sopa benzeri bir cisimle yaşlı adamın arkasından gitti. Olay, çevredekilerin müdahalesiyle büyümeden sonlandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis olayla ilgili inceleme başlattı.

KARŞILIKLI ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Adana'da alışveriş için gittiği bakkal dükkanında 14 aylık bebeğini taciz ettiğini öne sürdüğü Yaşar Ü.'yü döven Samet K., şikayetçi oldu. Yaşar Ü. de suçlamayı reddedip, darbedildiği gerekçesiyle Samet K. hakkında şikayette bulundu.