Azra'nın katil zanlısına verilen ağırlaştırılmış müebbet, 17 yaşındaki Nuray cinayeti için aileyi umutlandırdı - Haberler

Azra'nın katil zanlısına verilen ağırlaştırılmış müebbet, 17 yaşındaki Nuray cinayeti için aileyi umutlandırdı

İddianamesi kabul edilen 17 yaşındaki Nuray cinayetinde aileden müebbet beklentisi

Boğularak öldürülen 17 yaşındaki Nuray'ın teyzesi: "Azra'nın ailesiyle acılarımız aynı ve değişmiyor"

Nuray Demir'in teyzesi Nur Çevik:

" Azra'nın ailesiyle görüştüğümüzde acılarımızın aynı ve değişmiyor. Biz de sanığın ağırlaştırılmış müebbet cezası almasını istiyoruz"

"Cani insanlara verilen ağırlaştırılmış müebbetin, başka insanlar için caydırıcı olacağını düşünüyorum"

ANTALYA - Antalya'da 17 yaşındaki Nuray Demir'i boğarak öldürdüğü iddia edilen eski nişanlısı Taner B. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Öldürülen genç kızın teyzesi Nur Çevik, Azra Gülendam davasından çıkan sonucu anımsatarak, "Azra'nın ailesiyle görüştüğümüzde acılarımızın aynı olduğunu gördük. Acılar aynı ve değişmiyor. Biz de sanığın ağırlaştırılmış müebbet cezası almasını istiyoruz" dedi.

Antalya'da, 17 yaşındaki Nuray Demir, Muratpaşa ilçesindeki bir otel odasında şüpheli bir şekilde ölü bulunmuş, olayla ilgili polis tarafından gözaltına alınan eski nişanlı Taner B. ise kıskançlığı sebep göstererek genç kızı boğarak öldürdüğünü itiraf etmişti. Korkunç cinayetin ardından genç kızın cenazesi Konya'nın Beyşehir ilçesi Hüyük kasabasında toprağa verildi, Taner B. de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çocuğu kasten öldürmek suçundan iddianame hazırlandı

Nuray Demir'i otel odasında boğarak öldürdüğü iddiasıyla sanık Taner B. için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. "Çocuğu kasten öldürmek" suçundan hazırlanan iddianame, Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilirken, ilk dava ise 8 Haziran'da görülecek.

"Acılar aynı"

Dava için Demir ailesi Konya'dan Antalya'ya geldi. Genç kızın Antalya'da yaşayan teyzesi Nur Çevik, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını umut ettiklerini söyledi. Geçtiğimiz günlerde Azra Gülendam Haytaoğlu davasındaki sonucu anımsatan Çevik, "Azra'nın davasında ağırlaştırılmış müebbet artı 16 yıl verdiler. Yerinde bir karar. Biz de sanığın ağırlaştırılmış ceza almasını istiyoruz. Bu sayede insanlar için caydırıcı olbileceğini düşünüyorum. Azra'nın ailesi ile de görüştüğümüzde acılar aynı, değişen bir şey yok. Acılar değişmiyor, cani insanlara ağırlaştırılmış müebbetin caydırıcı olacağını düşünüyorum"