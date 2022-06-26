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Azra bebeğin ölümüne neden olan alkollü sürücü tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Azra bebeğin ölümüne neden olan alkollü sürücü tutuklandı Denizli'de kavşakta çarpışan araçların sürüklenerek kaldırımdaki hamile kadın, baba ve bebek arabasına çarpması sonucu 10 aylık Azra bebeğin hayatını kaybettiği kaza alkollü sürücü tutuklandı, 2 yaralının ise tedavisinin devam...

Azra bebeğin ölümüne neden olan alkollü sürücü tutuklandı

DENİZLİ - Denizli'de kavşakta çarpışan araçların sürüklenerek kaldırımdaki hamile kadın, baba ve bebek arabasına çarpması sonucu 10 aylık Azra bebeğin hayatını kaybettiği kaza alkollü sürücü tutuklandı, 2 yaralının ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Merkezefendi ilçesine bağlı Şemikler Mahallesinde meydana gelen kazada, Hüseyin K. idaresindeki 20 ACU 547 plakalı otomobil ile Ender B. hakimiyetindeki 20 ABH 046 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar kaldırımda bulunan hamile olan Kumral Ö. (34), baba Ömer F.B. ve bebek arabasında bulunan 10 aylık kızı Amine Azra Bakan'a çarptı. Can pazarının yaşandığı olayda yayalar hastaneye kaldırıldı, araçlardaki Z.Ö. ve Y. G. ve O.G. hafif şekilde yaralandı. Sürücüler gözaltına alınırken, minibüsün kullanıcısı Ender B.'nin ise 1.57 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Servergazi Hastanesine kaldırılan Amine Azra bebekten ise kısa süre sonra acı haber geldi. Bebeğin doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. İşlemleri tamamlanan minibüs sürücüsü ise adliyeye sevk edildi. Burada Ender B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat - 3. Sayfa

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