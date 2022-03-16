Azov Taburu, Rus tankının imha görüntülerini yayınladı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ukrayna'da Rus birliklerine karşı savaşan Azov Taburu, Rusya'ya ait tankı imha ettikleri ana ait görüntüleri paylaştı.
Ukrayna'da Rus birliklerine karşı savaşan Azov Taburu, Rusya'ya ait tankı imha ettikleri ana ait görüntüleri paylaştı.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna'da Rus birliklerine karşı savaşan Azov Taburu, Rus ordusuna ait tankları hedef almayı sürdürüyor. Azov Taburu, Rusya'ya ait tankı imha ettikleri ana ait insansız hava aracı ile çekilen görüntüleri paylaştı. - KİEV
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa