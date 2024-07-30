Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı'nın şikayeti üzerine ifade verdi
Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı'nın şikayeti üzerine yaptığı bir açıklamadaki ifadeleri gerekçesiyle 'şüpheli' sıfatıyla Savcılığa ifade verdi. İstanbul Adalet Sarayı'nda gerçekleşen ifade işlemlerinin ardından Yıldırım adliyeden ayrıldı.
Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, yaptığı bir açıklamadaki ifadeleri gerekçesiyle Acun Ilıcalı'nın şikayeti üzerine 'şüpheli' sıfatıyla Savcılığa ifade verdi.
Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Haziran 2024 tarihinde yaptığı bir açıklamadaki ifadeleri gerekçesiyle Acun Ilıcalı'nın şikayeti üzerine ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Burada 'şüpheli' sıfatıyla Savcılığa ifade veren Yıldırım, ifade işlemlerinin ardından bir açıklama yapmadan adliyeden ayrıldı. - İSTANBUL