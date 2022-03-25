Azılı hırsızları JASAT yakaladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Azılı hırsızları JASAT yakaladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Azılı hırsızları JASAT yakaladı

Aydın'ın Efeler ve İncirliova ilçelerinde 14 faili meçhul hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen iki şahıs JASAT timleri tarafından yakalandı.

İNCİRLİOVA, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ve İncirliova ilçelerinde 14 faili meçhul hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen iki şahıs JASAT timleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarmanın Dedektifleri (JASAT) timlerince, Efeler ve İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı ile koordineli olarak hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde, Efeler ve İncirliova ilçelerinde toplam 14 Faili Meçhul, Haberleşme ve Enerji Nakil Kablo Hırsızlığı, Evden Hırsızlık, Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Hırsızlık, Bağ Bahçe ve Tarladan Hırsızlık olayları aydınlatıldı. Gözaltına alınan olayların şüphelileri E.A. ve O.Ö. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Aydın Kapalı Ceza İnfaz ve Tevkif Kurumuna gönderildi. Söz konusu olaylar ile bağlantılı olarak suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçundan E.A. isimli hurdacı hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. - AYDIN

Azılı hırsızları JASAT yakaladı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İncirliova, Efeler, Aydın, JASAT, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title