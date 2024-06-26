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Azılı dolandırıcı güneşlenirken yakalandı

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Bursa'da 15 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve en son karkas et vaadiyle kandırdığı çiftçiden 300 bin TL değerinde kuzu alarak kayıplara karışan azılı dolandırıcı Edremit'te bir otelin plajında güneşlenirken yakalandı.

Bursa'da 15 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve en son karkas et vaadiyle kandırdığı çiftçiden 300 bin TL değerinde kuzu alarak kayıplara karışan azılı dolandırıcı Edremit'te bir otelin plajında güneşlenirken yakalandı. Polisi fark edince yüzüne güneş kremi boca edip gizlenmeye çalışan dolandırıcıyı krem de kurtaramadı. Plaj kıyafetiyle gözaltına alınan dolandırıcı Bursa'ya getirildi.

Afyonkarahisar'da yaşayan ve çifçilikte uğraşan A.D. (37) sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kişiyle 400 bin TL karşılığında hayvanlarını karkas et olarak vermek için anlaştı. Hemen ardından dolandırıcılar nakliyeci ile 33 kuzuyu alarak Bursa merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi' geldi. A.D. burada dolandırıcılar ile bir araya gelerek buluştu. Burada hayvanları başka araca yükleyen dolandırıcılar, "Nilüfer ilçesinde bulunan yazıhaneye gidelim" gibi sözlerle A.D. yi oyalayarak olay yerinden kaçtı. A.D. dolandırıldığını anlayınca hemen en yakın polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Dolandırıcılık Büro Amirliği özel ekip kurup olayların gerçekleştiği tüm bölgelerde güvenlik kameralarını mercek altına aldı.

Dolandırırak kazanadığı paralarla tatil yaparken yakalandı

Yaklaşık 300 bin TL dolandırarak kaybolan dolandırıcıların kimlikleri yapılan çalışmalar sonrası tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren özel ekip dolandırıcıların başı olarak kendini tanıtan A.K.'nin Balıkesir'in Edremit ilçesindeki bir otelde tatil yaptığını tespit etti.

Güneşlendiği sırada enselendi

Balıkesir'e giden Bursa polisi Edremit ilçesinde azılı dolandırıcı A.K.'yi bir otelin plajında güneşlenirken kıskıvrak yakaladı. Polisi farkeden A.K. elinde bulunan güneş kremini gizlenmek için yüzüne boca etse de polisin elinden kurtulamadı. Etkisiz hale getirilip gözaltına alınan A.K. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Olaya karışan diğer şahıslar U.D., E.A. ve O.Ş.'de kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

A.K.'nin dolandırcılık suçundan 15 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve yine aynı suçtan kayıtlarının olduğu tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Edremit Güneş Bursa Dolandırıcılık Güvenlik Suç Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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