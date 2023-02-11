Azerbaycanlı ekip 50 yaşındaki kadını 120. saatte enkazdan sağ çıkardı 3. Sayfa Haberleri - Azerbaycanlı ekip 50 yaşındaki kadını 120. saatte enkazdan sağ çıkardı Azerbaycanlı arama kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş'ta depremin ardından 120. saatte enkaz altındaki 50 yaşındaki kadını kurtardı. - Azerbaycanlı ekip 50 yaşındaki kadını 120. saatte enkazdan sağ çıkardı KAHRAMANMARAŞ - Azerbaycanlı arama kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş'ta depremin ardından 120. saatte enkaz altındaki 50 yaşındaki kadını kurtardı. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'na bağlı arama kurtarma ekiplerinin merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından geldikleri enkaz alanındaki çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Azerbaycanlı ekipler, Kahramanmaraş'ta yürütülen arama-kurtarma çalışmaları sonucu 120 saat enkaz altında kalan 50 yaşındaki Fatma isimli kadını sağ olarak çıkarmayı başardı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş 3. Sayfa Haberler

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