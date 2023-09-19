Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Terörle mücadele operasyonları sırasında 60'tan fazla muharebe mevzisi Azerbaycan...
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Terörle mücadele operasyonları sırasında 60'tan fazla muharebe mevzisi Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolüne geçti" denildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Terörle mücadele operasyonları sırasında 60'tan fazla muharebe mevzisi Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolüne geçti" denildi. - BAKÜ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa