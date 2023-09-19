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Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Terörle mücadele operasyonları sırasında 60'tan fazla muharebe mevzisi Azerbaycan...

3. Sayfa Haberleri

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Terörle mücadele operasyonları sırasında 60'tan fazla muharebe mevzisi Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolüne geçti" denildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Terörle mücadele operasyonları sırasında 60'tan fazla muharebe mevzisi Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolüne geçti" denildi. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Azerbaycan 3. Sayfa Haberler

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