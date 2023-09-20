Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Anar Eyvazov, "Yasa dışı Ermeni silahlı gruplarına ait mermilerle dolu 6 'Ural' markalı kamyon ve 4 adet havan...
Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Anar Eyvazov, "Yasa dışı Ermeni silahlı gruplarına ait mermilerle dolu 6 'Ural' markalı kamyon ve 4 adet havan topu Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından ele geçirildi" dedi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Anar Eyvazov, "Yasa dışı Ermeni silahlı gruplarına ait mermilerle dolu 6 'Ural' markalı kamyon ve 4 adet havan topu Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından ele geçirildi" dedi. - BAKÜ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa