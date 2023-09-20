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Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Anar Eyvazov, "Yasa dışı Ermeni silahlı gruplarına ait mermilerle dolu 6 'Ural' markalı kamyon ve 4 adet havan...

3. Sayfa Haberleri

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Anar Eyvazov, "Yasa dışı Ermeni silahlı gruplarına ait mermilerle dolu 6 'Ural' markalı kamyon ve 4 adet havan topu Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından ele geçirildi" dedi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Anar Eyvazov, "Yasa dışı Ermeni silahlı gruplarına ait mermilerle dolu 6 'Ural' markalı kamyon ve 4 adet havan topu Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından ele geçirildi" dedi. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Azerbaycan 3. Sayfa Haberler

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