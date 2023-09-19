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Azerbaycan Savunma Bakanlığı: "Karabağ'daki terörle mücadele operasyonları hakkında Rus Barış Gücü Komutanlığı ve Türkiye-Rusya Ortak Gözlem Merkezi...

3. Sayfa Haberleri

Azerbaycan Savunma Bakanlığı: "Karabağ'daki terörle mücadele operasyonları hakkında Rus Barış Gücü Komutanlığı ve Türkiye-Rusya Ortak Gözlem Merkezi yönetimine bilgi verildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı: "Karabağ'daki terörle mücadele operasyonları hakkında Rus Barış Gücü Komutanlığı ve Türkiye- Rusya Ortak Gözlem Merkezi yönetimine bilgi verildi." - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Azerbaycan Türkiye Rusya 3. Sayfa Haberler

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