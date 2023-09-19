Azerbaycan Savunma Bakanlığı: "Karabağ'daki terörle mücadele operasyonları hakkında Rus Barış Gücü Komutanlığı ve Türkiye-Rusya Ortak Gözlem Merkezi...
Azerbaycan Savunma Bakanlığı: "Karabağ'daki terörle mücadele operasyonları hakkında Rus Barış Gücü Komutanlığı ve Türkiye-Rusya Ortak Gözlem Merkezi yönetimine bilgi verildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı: "Karabağ'daki terörle mücadele operasyonları hakkında Rus Barış Gücü Komutanlığı ve Türkiye- Rusya Ortak Gözlem Merkezi yönetimine bilgi verildi." - BAKÜ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa