Azerbaycan Ordusu'na Ait Araç Mayına Çarptı, 4 Asker Yaralandı

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Kelbecer ilinde görev yapan Azerbaycan ordusuna ait askeri yük aracı, Ermenistan tarafından döşenen mayına çarparak patladı. Olayda 4 asker yaralandı, hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Azerbaycan'ın Kelbecer ilinde görev yapan Azerbaycan ordusuna ait aracın, Ermenistan tarafından döşenen mayına çarpması sonucu 4 asker yaralandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 5 Ağustos 19.05 sıralarında Azerbaycan'ın Kelbecer ilinde ikmal görevi yapan Azerbaycan Ordusuna ait askeri yük aracı, Ermenistan silahlı kuvvetleri tarafından döşenmiş mayına çarptı. Gerçekleşen patlama sonucunda yaralanan Azerbaycan Ordusuna mensup 4 asker yaralandı. Yakındaki sağlık kuruluşuna tahliye edilen askerlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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