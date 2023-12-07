Azerbaycan ile Ermenistan Arasında Esir Askerlerin Takası Konusunda Anlaşma

Azerbaycan ve Ermenistan esir takası konusunda anlaştı. Azerbaycan'ın 32 Ermenistan askerini, Ermenistan'ın da 2 Azerbaycan askerini serbest bırakması konusunda anlaşmaya varıldığı açıklandı. Karabağ'daki eski sözde rejimin 6 liderleri takasta yer almıyor.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında esir askerlerin takası konusunda anlaşmaya varıldı.

Azerbaycan ve Ermenistan esir takası konusunda anlaştı. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı ile Ermenistan Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan ortak açıklamada, iki ülke arasında yapılan görüşmeler sonucunda Azerbaycan'ın 32 Ermenistan askerini, Ermenistan'ın da 2 Azerbaycan askerini serbest bırakması konusunda anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

Karabağ'daki eski sözde rejimin 6 liderleri takasta yer almıyor

Açıklamada, Azerbaycan tarafından Ermenistan'a geri gönderilmesi gereken 32 kişinin Aralık 2020'de Hadrut istikametinde yürütülen terörle mücadele operasyonu sırasında tutuklanmış ve farklı zamanlarda sınır ihlali yapan kişilerden oluştuğu belirtildi. Serbest bırakılan tutuklu Ermeniler arasında Karabağ'daki eski sözde rejimin 6 liderlerin yer almadığının da altı çizildi.

Ermenistan, COP29'a ev sahipliği yapma adaylığını Azerbaycan lehine geri çekti

Açıklamada ayrıca, Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı iyi niyet göstergesi olarak BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (COP29) 29. Taraflar Konferansına ev sahipliği yapma adaylığını geri çekerek, Azerbaycan'ın adaylığını desteklediği kaydedildi. Azerbaycan'ın da aynı şekilde Ermenistan'ın COP Bürosu'nun Doğu Avrupa Grubu üyeliğine adaylığını desteklediği aktarıldı. - BAKÜ