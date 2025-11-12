Azerbaycan-Gürcistan Sınırında Düşen Uçağın Enkazında Kurtarma Çalışmaları Başladı

Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) Azerbaycan- Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağının enkazında arama-kurtarma ve kaza kırım ekibinin 06.30'da çalışmalara başladığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Azerbaycan- Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağımızın enkazında arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemelerine Gürcistan makamları ile koordineli olarak 06.30'da başlanmıştır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA