Azerbaycan-Gürcistan Sınırında Düşen Uçağın Enkazında Kurtarma Çalışmaları Başladı
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Azerbaycan- Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağımızın enkazında arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemelerine Gürcistan makamları ile koordineli olarak 06.30'da başlanmıştır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa