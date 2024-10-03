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Azerbaycan'da Sırhavend Köyünde Yeni Toplu Mezarlar Bulundu

Azerbaycan'da Sırhavend Köyünde Yeni Toplu Mezarlar Bulundu
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Sırhavend köyünde yeni toplu mezarların bulunduğunu açıkladı. Hacıyev, 30 yıllık işgalin kaybolan Azerbaycanlılar üzerindeki etkilerini vurguladı.

Ermenistan işgalinden kurtarılan Azerbaycan'ın Sırhavend köyünde yeni toplu mezarlar bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Azerbaycan'ın Sırhavend köyünde yeni toplu mezarlar bulunduğunu duyurdu. Hacıyev, yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı yürüttüğü 30 yıllık işgalin en acı sonuçlarından birinin de kaybolan Azerbaycanlılar olduğunu belirterek, "Ermenistan'ın işgali süresince, 4 binden fazla Azerbaycanlı, Ermenistan tarafından toplama kamplarında işkenceye maruz kalarak öldürülmüş ve toplu mezarlara gömülmüştür. Ermenistan, bugüne kadar bu suçlardan sorumlu bir kişiyi bile cezalandırmamış, aksine bu kişileri ödüllendirmiştir. Toplu mezarların yerleri ile ilgili tüm tarihi ve bilgileri gizliyorlar. Ermenistan, tüm bu suçlarının sorumluluğunu kabul edip barışa bağlılığını göstermeli ve savaş suçlularını adil şekilde cezalandırmalıdır" dedi. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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