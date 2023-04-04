Üye Girişi
Haberi Paylaş
Azerbaycan'da milletvekili saldırısıyla ilgili 6 kişi gözaltına alındı

Azerbaycan'da milletvekili saldırısıyla ilgili 6 kişi gözaltına alındı

3. Sayfa Haberleri

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, Büyük Kuruluş Partisi Genel Başkanı ve Milletvekili Fazıl Mustafa'ya yapılan silahlı saldırıyla ilgili 6 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, Büyük Kuruluş Partisi Genel Başkanı ve Milletvekili Fazıl Mustafa'ya yapılan silahlı saldırıyla ilgili 6 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Elşad Hacıyev, Büyük Kuruluş Partisi Genel Başkanı ve Milletvekili Fazıl Mustafa'ya yapılan silahlı saldırıya ilgili Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi ve başsavcılık tarafından düzenlenen ortak operasyonda 6 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Hacıyev, konuyla ilgili detaylı bilginin kamuoyuna açıklanacağını belirtti.

Azerbaycanlı Milletvekili Fazıl Mustafa, 28 Mart'ta evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak yaralanmıştı. Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi saldırıyı "terör eylemi" olarak nitelendirmişti. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İçişleri Bakanlığı Milletvekili Azerbaycan 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title