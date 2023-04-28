Azerbaycan'da mayın patlaması sonucu 3 sivil hayatını kaybetti

Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Terter'de Ermeni askerlerinin işgal döneminde döşediği bir mayının patlaması sonucu 3 sivil hayatını kaybetti.

Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Terter ilindeki Talış-Tapkarakoyunlu köyleri arasında Ermeni askerlerinin işgal döneminde döşediği bir antitank mayını patladı. Azerbaycan Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, patlama esnasında bölgede çalışan Nadir Yusifov, Sehavet Gözelov ve Ferid Sediyev isimli 3 sivilin hayatını kaybettiği kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TERTER