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Azerbaycan'da mayın patlaması sonucu 3 sivil hayatını kaybetti

Azerbaycan'da mayın patlaması sonucu 3 sivil hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Terter'de Ermeni askerlerinin işgal döneminde döşediği bir mayının patlaması sonucu 3 sivil hayatını kaybetti.

Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Terter'de Ermeni askerlerinin işgal döneminde döşediği bir mayının patlaması sonucu 3 sivil hayatını kaybetti.

Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Terter ilindeki Talış-Tapkarakoyunlu köyleri arasında Ermeni askerlerinin işgal döneminde döşediği bir antitank mayını patladı. Azerbaycan Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, patlama esnasında bölgede çalışan Nadir Yusifov, Sehavet Gözelov ve Ferid Sediyev isimli 3 sivilin hayatını kaybettiği kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TERTER

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Azerbaycan 3. Sayfa Haberler

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