Azerbaycan'da mayın patlaması sonucu 1 kişi öldü

Azerbaycan Başsavcılığı, Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Cebrayıl'da Ermeni askerlerinin işgal döneminde döşediği anti tank mayınının patlaması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Cebrayıl'da anti tank mayını patladı. Azerbaycan Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Cebrayıl ilinin Çocuk Mercanlı köyünde patlayan mayın nedeniyle 59 yaşındaki Oktay Alışov'un hayatını kaybettiği aktarıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, 10 Kasım 2020'den bu yana işgalden kurtarılan bölgelerde mayın patlaması sonucu aralarında askerlerinde bulunduğu 55 kişinin yaşamını yitirdiği, 244 kişinin ise yaralandığı ifade edildi. - BAKÜ