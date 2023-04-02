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Azerbaycan'da mayın patlaması sonucu 1 asker şehit oldu

Azerbaycan'da mayın patlaması sonucu 1 asker şehit oldu

3. Sayfa Haberleri

Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Terter'de Ermeni askerlerinin işgal döneminde döşediği mayının patlaması sonucu 1 asker şehit oldu.

Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Terter'de Ermeni askerlerinin işgal döneminde döşediği mayının patlaması sonucu 1 asker şehit oldu.

Azerbaycan'da Ermeni askerlerinin işgal döneminde döşediği mayın patladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Terter ilinin Talış köyünde meydana gelen patlama sonucu bölgede görev yapan Novruz Nifteliyev isimli askerin şehit olduğu aktarılarak, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Azerbaycan 3. Sayfa Haberler

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