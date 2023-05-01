Üye Girişi
Haberi Paylaş
Azerbaycan'da İran adına casusluk yapan 16 kişi tutukladı

Azerbaycan'da İran adına casusluk yapan 16 kişi tutukladı

3. Sayfa Haberleri

Azerbaycan'da polisin düzenlediği özel operasyonda İran adına casusluk yapan 16 kişi tutukladı.

Azerbaycan'da polisin düzenlediği özel operasyonda İran adına casusluk yapan 16 kişi tutukladı.

Azerbaycan'da polis, uyuşturucu satışıyla elde edilen parayla radikalizmi ve diğer yasadışı faaliyetleri teşvik eden kişilere yönelik operasyon düzenledi. Azerbaycan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran adına casusluk yapan 16 kişinin tutukladığı belirtilerek, tutuklanan kişilerin ağırlıklı olarak İran'dan kontrol edildikleri ve uyuşturucu bağımlılarını kirli emellerine alet ettikleri bildirildi.

Polisin ifşa ettiği İran casus ağının üyelerinin bağlantıları ve sosyal ağ hesaplarındaki yasadışı faaliyetleri hakkında inkar edilemez birçok kanıtın bulunduğu aktarılan açıklamada, söz konusu şüphelilerin radikal eylemlerini hiçbir zaman inkar etmedikleri ve vatandaşı oldukları Azerbaycan'ın yasalarına göre değil, İran'daki yöneticilerinin emirlerine göre hayatlarına sürdürdükleri ifade edildi. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Azerbaycan İran 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title