Ayvalıklı gazetecilerden Emniyet Müdürlüğü'ne çiçekli jest

AYVALIK, BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıldönümü nedeniyle ilçede çeşitli kurumlarda görev yapan gazeteciler İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun'u makamında ziyaret etti.

Medya Ayvalık Yayın Grubu İmtiyaz Sahibi Suat Salgın, Ayvalık Burda Yayın Grubu İmtiyaz Sahibi Erhan Karagöz, Günerken Ayvalık Yayın Grubu İmtiyaz Sahibi Güner Oskan ve Ayvalık Burda Yayın Grubu Genel Yayın Yönetmeni Büşra Meriç tarafından gerçekleştirilen ziyaret sohbet havasında geçti.

İlçedeki vatandaşlar tarafından Ayvalık'ın genel asayiş konuları hakkında kararlılıkla yapılan mücadelenin takdirle karşılandığının vurgulandığı ziyarette, İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun'a Ayvalıklı gazeteciler tarafından bir buket çiçek takdim edildi.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürü Coşkun, ilçenin asayişinin korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla süreceğini belirterek, ilçedeki yayın kurumlarının başarılı operasyonları kamuoyuna hakkaniyetle duyurmasından da duyduğu memnuniyeti ifade etti. - BALIKESİR